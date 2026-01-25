< sekcia Regióny
POLÍCIA V AKCII: V okrese Bánovce nad Bebravou zistili 31 priestupkov

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 25. januára (TASR) - Policajti počas dopravno-bezpečnostnej akcie v piatok (23. 1.) v okrese Bánovce nad Bebravou, ktorú vykonali v súvislosti s tragickými dopravnými nehodami na železničných priecestiach, zistili 31 priestupkov. Odhalili tiež vodiča pod vplyvom alkoholu. TASR o tom v nedeľu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Z 31 zistených priestupkov polícia 30 vyriešila blokovo, 13 priestupkov súviselo s prejazdom cez železničné priecestie, jeden priestupok zistili policajti u chodca, ktorý prechádzal cez koľajisko. Vodičovi pod vplyvom alkoholu zadržali vodičský preukaz.
„Kontroly sa sústredili najmä na dodržiavanie povinností vodičov pri prejazdoch cez železničné priecestia, alkohol a drogy, rýchlosť, spôsob jazdy, ako aj používanie bezpečnostných pásov a technický stav vozidiel,“ uviedla Klenková.
Počas akcie hliadka železničnej polície podľa nej zároveň poskytla pomoc vodičke, ktorej vozidlo malo defekt, a pomohla jej s výmenou kolesa.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a venovali zvýšenú pozornosť najmä prejazdom cez železničné priecestia, kde môže mať aj krátka nepozornosť fatálne následky.
