V akcii Veštec 1 zaistili pri Dunajskej Strede 500 dávok drogy

Dunajská Streda 31. augusta (TASR) – Polícia zadržala počas akcie s krycím názvom Veštec 1 32-ročného recidivistu z Hornej Potône v okrese Dunajská Streda.



Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Muž bol v minulosti viackrát súdne trestaný, hrozí mu strata slobody na 10 až 15 rokov. O jeho väzobnom stíhaní sa rozhoduje v utorok, informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



„Policajnú raziu zrealizovali policajti v piatok (27. 8.). Muž si na prevoz drog zaobstaral 30-ročného vodiča s autom Škoda Octavia Combi. Šamorínski policajti ich v obci Štvrtok na Ostrove vyzvali, aby zastavili. Vodič na výzvu nereagoval a počas jazdy sa podarilo spolujazdcovi vyhodiť z auta viac ako 400 dávok drogy. V obci Hubice sa obaja nakoniec policajtom vzdali. Policajti vyhodené vrecká našli a zaistili, na slobode obmedzili oboch mužov," uviedla hovorkyňa.



Zároveň policajti operatívne zistili, že ďalšie drogy môže mať podozrivý muž ukryté v domoch. „Pri dvoch domových prehliadkach bol nasadený do akcie aj služobný pes, špecialistka na vyhľadávanie drog so psovodom," opísala Linkešová s tým, že v spálni v nočnom stolíku policajti objavili ďalšie dávky pervitínu.



Experti vyhodnotili časť zaisteného materiálu a podľa predbežných výsledkov išlo o minimálne 500 dávok pervitínu vo forme bázy.



Policajti zo Šamorína riešia podľa Linkešovej aj vodiča, ktorý drogového dílera vozil. „Po odbere moču mu vyšli pozitívne tri hodnoty, a to na extázu, metamfetamín a amfetamín. Prišiel o vodičský preukaz a o jeho vine a treste bude polícia rozhodovať v správnom konaní," doplnila hovorkyňa.