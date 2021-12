Polícia v B. Bystrici ochráni aj ľudí bez domova, ktorí nechcú pomoc

Banská Bystrica 17. decembra (TASR) – Na území Banskej Bystrice je vyše 220 ľudí bez strechy nad hlavou, s ktorými mesto dlhodobo pracuje, hľadá im prácu a poskytuje pobytové služby vo svojich zariadeniach spoločne so Slovenským Červeným krížom (SČK). Na ulici však stále zostáva 50 až 70 ľudí, ktorí pomoc odmietajú a nechcú rešpektovať pravidlá zariadení, predovšetkým nulovú toleranciu alkoholu. Vozidlá mestskej polície (MsP) sú už v týchto dňoch vybavené okrem profesionálnych záchranárskych termofólií i karimatkami, ktoré ich počas zimných mrazov môžu viac ochrániť.



Ako v piatok konštatoval náčelník banskobystrickej MsP Ivan Holík, najprv sa s týmito ľuďmi snažia komunikovať a presvedčiť ich, aby išli do ohrevne a smerovali do nocľahárne Večierka. Dopraviť ich tam môže aj dopravná zdravotná služba, ak nepotrebujú pomoc záchranárov.



Mesto pod Urpínom už v minulosti zaznamenalo úmrtia bezdomovcov pre silné podchladenie a hľadá spôsoby, ako tomu zabrániť. Jedným z nich je aj kartička „Nenechajme ich zamrznúť“, ktorú distribuuje na úrade a plánuje i v kostoloch. Občania v nej nájdu pokyny, rady a kontakty, ako postupovať a kam sa obrátiť, ak ich uvidia napríklad niekde na lavičke.



„Počet bezdomovcov je u nás ustálený. Ak by v prípade súčasnej pandemickej situácie vyskočil nejaký problém, zostávajú aj za asistencie MsP v karanténnej stanici. SČK má svoje mobilné odberové miesto, v prípade očkovania im pomáhajú naši sociálni pracovníci,“ dodal Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie odboru sociálnych vecí magistrátu.