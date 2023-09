V Banskobystrickom kraji sa cez víkend zranilo viacero motocyklistov

Banská Bystrica 18. septembra (TASR) - Na cestách Banskobystrického kraja došlo počas uplynulého víkendu k viacerým dopravným nehodám motocyklistov, pri ktorých museli zasahovať i záchranári. Na sociálnej sieti na to upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K jednej z nehôd došlo v nedeľu (17. 9.) na ceste pri odbočke na obec Ratkovská Suchá v okrese Rimavská Sobota, kde rakúskemu motorkárovi pomáhali i leteckí záchranári. "Podľa doposiaľ zistených informácií 64-ročný motocyklista prešiel v zákrute do protismeru a následne narazil do zvodidiel, cez ktoré prepadol a utrpel zranenia, s ktorými bol z miesta letecky prevezený do nemocnice," priblížila polícia.



Ľahké zranenia utrpel vodič motocykla z Maďarska, ktorý havaroval na ceste pri obci Dekýš v okrese Banská Štiavnica. Podľa polície vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu a povahe vozovky, následkom čoho dostal s motorkou šmyk a spadol.



K dopravnej nehode motorkárov došlo aj na ceste v smere od obce Utekáč na obec Sihla, kde sa 54-ročný vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu motocykla. "Zišiel mimo cesty na nespevnenú časť, pričom stratil nad motocyklom kontrolu, náhle spomalil a chcel sa vrátiť späť na vozovku, pričom ho v tom čase predbiehal ďalší motorkár, kde došlo k ich stretu. Päťdesiatštyri ročný motocyklista skončil mimo cesty v priekope," priblížila polícia s tým, že druhý motorkár sa pri nehode nezranil.



Polícia v súvislosti s nehodami vyzýva vodičov motocyklov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a nepodceňovali riziká rýchlej jazdy. "Motocyklisti by si mali uvedomiť, že patria k jedným z najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a prípadný stret s motorovým vozidlom alebo s pevnou prekážkou sa končí vo väčšine prípadov ťažkým zranením či dokonca smrťou motocyklistu," dodala polícia.