Dve promile za volantom: Po nehode skončilo auto na streche
Keďže sa plne nevenovala vedeniu vozidla, narazila do zvodidiel mosta a s autom sa prevrátila na strechu.
Autor TASR
Bardejov 5. novembra (TASR) - Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 32-ročnú ženu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, žena v utorok (4. 11.) pár minút po polnoci viedla osobné auto v smere od obce Kružlov na obec Krivé. „Keďže sa plne nevenovala vedeniu vozidla, narazila do zvodidiel mosta a s autom sa prevrátila na strechu. Policajná hliadka, ktorá prišla na miesto nehody, vodičku podrobila dychovej skúške, výsledok dosiahol dve promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že ženu na mieste zadržali a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.
