Polícia v Bardejove obvinila 58-ročného opitého vodiča
Autor TASR
Bardejov 9. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 58-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v stredu (8. 10.) dopoludnia viedol motocykel bez evidenčného čísla, bez príslušného vodičského oprávnenia a bez riadne upevnenej ochrannej prilby po ceste tretej triedy prieťahom obce Dubie.
„Policajná hliadka ho zastavila a skontrolovala. Výsledok dychovej skúšky u vodiča dosiahol 1,1 promile,“ povedala Ligdayová.
