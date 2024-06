TRAGÉDIA V BARDEJOVE: Čech dobodal 66-ročného muža

Bardejov 3. júna (TASR) - Zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva polícia obvinila 32-ročného muža z Českej republiky. Pri konflikte bol dobodaný 66-ročný Bardejovčan. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ku konfliktu dvoch mužov došlo v sobotu (1. 6.) krátko predpoludním pred vchodom do autobusovej stanice v Bardejove. Podľa Ligdayovej 32-ročný muž fyzicky napadol 66-ročného miestneho obyvateľa, ktorého pri zápase šesťkrát bodol nožom do oblasti hrudníka, brucha a chrbta.



"Napadnutý Bardejovčan utrpel viaceré poranenia, bol prevezený do nemocnice. Zranenia si vyžiadajú liečenie viac ako 42 dní. Osoba podozrivá zo spáchania tohto skutku bola políciou ešte v ten deň vypátraná, bola zadržaná a umiestnená do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová a doplnila, že okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby.