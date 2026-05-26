< sekcia Regióny
Polícia v Bardejove obvinila muža z jazdy pod vplyvom návykovej látky
Na Duklianskej ulici v Bardejove vozidlo zastavila policajná hliadka a muža podrobila kontrole.
Autor TASR
Prešov 26. mája (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 37-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž viedol osobné auto v čase odobratia vodičského oprávnenia, zadržania vodičského preukazu a v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť vozidlo.
„Na Duklianskej ulici v Bardejove vozidlo zastavila policajná hliadka a muža podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol negatívny, no výsledok testu na prítomnosť inej návykovej látky bol pozitívny. Výsledok vyšetrenia v zdravotníckom zariadení (odber krvi a moču) vykonaný toxikologickou analýzou potvrdil prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu,“ povedala Ligdayová.
Ako uviedla, muž viedol osobné auto v čase odobratia vodičského oprávnenia, zadržania vodičského preukazu a v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť vozidlo.
„Na Duklianskej ulici v Bardejove vozidlo zastavila policajná hliadka a muža podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol negatívny, no výsledok testu na prítomnosť inej návykovej látky bol pozitívny. Výsledok vyšetrenia v zdravotníckom zariadení (odber krvi a moču) vykonaný toxikologickou analýzou potvrdil prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu,“ povedala Ligdayová.