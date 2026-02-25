< sekcia Regióny
Polícia v Bardejove obvinila muža z ublíženia na zdraví
Autor TASR
Bardejov 25. februára (TASR) - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Bardejove obvinil 31-ročného muža z trestného činu ublíženia na zdraví. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
K protiprávnemu konaniu došlo podľa nej v decembri 2025 v bytovom dome na Ťačevskej ulici v Bardejove.
„Medzi 31-ročným mužom a 43-ročnou ženou došlo ku konfliktu, ktorý vyústil do fyzického ataku muža voči žene. Zhodil ju na zem, nohy jej privrel do dverí a opakovane ju udieral do hlavy. Napadnutá žena utrpela ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali niekoľkotýždňové liečenie,“ uviedla Ligdayová s tým, že spomenutý muž je stíhaný na slobode.
