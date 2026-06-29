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Polícia v Bardejove obvinila vodiča, nafúkal takmer 2,9 promile
Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Bardejov 29. júna (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Bardejove obvinila 46-ročného muža, ktorý v sobotu (27. 6.) pri policajnej kontrole nafúkal takmer 2,9 promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, viedol vozidlo, ktoré zastavila policajná hliadka a vodiča podrobila kontrole.
„Dobrovoľne sa podrobil aj dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer 2,9 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Ako uviedla, viedol vozidlo, ktoré zastavila policajná hliadka a vodiča podrobila kontrole.
„Dobrovoľne sa podrobil aj dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer 2,9 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.