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Polícia v Bardejove obvinila vodiča, nafúkal takmer 2,9 promile

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vodič skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Bardejov 29. júna (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Bardejove obvinila 46-ročného muža, ktorý v sobotu (27. 6.) pri policajnej kontrole nafúkal takmer 2,9 promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, viedol vozidlo, ktoré zastavila policajná hliadka a vodiča podrobila kontrole.

„Dobrovoľne sa podrobil aj dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer 2,9 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.
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