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Polícia v Bardejove rieši dva prípady falšovania dokladov
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Autor TASR
Bardejov 15. júla (TASR) - Polícia v Bardejove rieši dva prípady falšovania dokladov. Z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky boli obvinení dvaja muži vo veku 21 a 25 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 21-ročný muž začiatkom júna tohto roka na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Bardejove podal žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu, pričom na výmenu predložil vodičský preukaz vydaný v Českej republike s platnosťou do januára 2034. „Predložený doklad si zadovážil od neznámej osoby za úhradu, a to aj napriek tomu, že mu nikdy nebolo udelené žiadne vodičské oprávnenie na území Českej republiky. Muž teda odovzdal falošný vodičský preukaz v predstieraní, že ide o pravý doklad. Jeho snahou bolo získať vydanie slovenského vodičského preukazu,“ povedala Ligdayová.
V druhom prípade 25-ročný muž rovnako začiatkom júna požiadal na oddelení dokladov OR PZ v Bardejove o vyhotovenie vodičského preukazu, pričom na výmenu takisto predložil vodičský preukaz vydaný v Českej republike. „Konal tak napriek tomu, že vedel, že predkladaný vodičský preukaz je falošný. Jeho platnosť bola do augusta 2034,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.
Ako uviedla, 21-ročný muž začiatkom júna tohto roka na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Bardejove podal žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu, pričom na výmenu predložil vodičský preukaz vydaný v Českej republike s platnosťou do januára 2034. „Predložený doklad si zadovážil od neznámej osoby za úhradu, a to aj napriek tomu, že mu nikdy nebolo udelené žiadne vodičské oprávnenie na území Českej republiky. Muž teda odovzdal falošný vodičský preukaz v predstieraní, že ide o pravý doklad. Jeho snahou bolo získať vydanie slovenského vodičského preukazu,“ povedala Ligdayová.
V druhom prípade 25-ročný muž rovnako začiatkom júna požiadal na oddelení dokladov OR PZ v Bardejove o vyhotovenie vodičského preukazu, pričom na výmenu takisto predložil vodičský preukaz vydaný v Českej republike. „Konal tak napriek tomu, že vedel, že predkladaný vodičský preukaz je falošný. Jeho platnosť bola do augusta 2034,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.