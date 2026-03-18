Streda 18. marec 2026
Polícia v Bardejove rieši prípad porušovania autorských práv

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bardejov 18. marca (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Bardejove rieši prípad trestného činu porušovania autorského práva. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Páchateľ na internetovej sieti neoprávnene ponúkal iným používateľom internetu bezplatné stiahnutie chránených zvukových alebo hudobných audiovizuálnych záznamov. Tie boli vo vlastníctve autorizovaných výrobcov týchto záznamov. Sprístupnením audiovizuálneho diela spôsobil pre autorizovaných výrobcov škodu vo výške viac ako 51.000 eur,“ uviedla Ligdayová.

Ako doplnila, páchateľovi v prípade vypátrania a preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
Neprehliadnite

Vyšetrovanie: Nehodu vlakov pri Pezinku spôsobilo zlyhanie jednotlivca

VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová