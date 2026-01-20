< sekcia Regióny
Muž z balkóna skopol fľašu, dopadla na auto a spôsobila veľké škody
Autor TASR
Bardejov 20. januára (TASR) - Polícia vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci v súvislosti s poškodením auta na Toplianskej ulici v Bardejove sklenenou fľašou odkopnutou z balkóna. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
„Zatiaľ neznáma osoba na balkóne kopla do sklenenej fľaše, ktorá odtiaľ spadla na zaparkované osobné vozidlo. Došlo k poškodeniu zadného kufra, zadného skla,“ spresnila tým, že tak vznikla majetková škoda vo výške okolo 1060 eur.
