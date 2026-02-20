Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Leasingový podvod? Za kamión neplatil, ani ho nevrátil

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Za vozidlo mali byť uhrádzané mesačné splátky, ktoré páchateľ neuhrádzal. Na základe toho prenajímateľ vypovedal zmluvu a požadoval vrátenia auta. Čo sa ale zo strany páchateľa nestalo.

Autor TASR
Bardejov 20. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove rieši v súvislosti odovzdaním vozidla prípad trestného činu sprenevery. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, páchateľ konajúci v mene jednej z prešovských spoločností nákladné motorové vozidlo, ktoré bolo financované zo zmluvy o operatívnom leasingu, odovzdal do užívania tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa.

Za vozidlo mali byť uhrádzané mesačné splátky, ktoré páchateľ neuhrádzal. Na základe toho prenajímateľ vypovedal zmluvu a požadoval vrátenia auta. Čo sa ale zo strany páchateľa nestalo. Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na približne 20.000 eur,“ povedala Ligdayová.
