OPITÝ ŠOFÉR V BARDEJOVE: Nafúkal viac ako 2 promile alkoholu

Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Bardejov 15. decembra (TASR) - Polícia v Bardejove sa zaoberá prípadom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V nedeľu (14. 12.) popoludní 30-ročný muž viedol osobné vozidlo po Priemyselnej ulici, kde ho zastavila policajná hliadka. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, dôvodom bolo prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci.

Vodič sa podrobil dychovej skúške, výsledok dosiahol 2,1 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
