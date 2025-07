Banskobystrický kraj eviduje 4 nehody motocyklistov za posledné 3 dni

Banská Bystrica 15. júla (TASR) - Polícia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) eviduje za posledné tri dni štyri dopravné nehody motocyklistov. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti.



Na ceste II/524 Štiavnické Bane došlo 12. júla k nehode 41-ročného motocyklistu, ktorý dostal šmyk a zišiel mimo cesty. So zraneniami ho previezli do nemocnice.



Ďalšia nehoda sa stala 13. júla na ceste II/591 od Starej Huty smer Klokoč, kde 54-ročný motocyklista na Kawasaki pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty a s motocyklom sa prevrátil. Leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice. V rovnaký deň skončil v nemocnici aj 48-ročný motocyklista z Maďarska, ktorý na ceste I/14 Dolný Harmanec zišiel z cesty pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti.



Zrejme v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu motocykla 14. júla na ceste II/595 smerom od Brezničky na Kalinovo havarovala aj 37-ročná motocyklistka z Poľska. Pri nehode utrpela zranenia s predbežným trvaním liečby viac ako 42 dní.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na motocyklistov, aby nezabúdali na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, vždy sa plne venovali vedeniu motocykla, neprekračovali maximálnu povolenú rýchlosť, ustrážili si ju najmä pri prejazde zákrut a neriskovali pri predbiehaní. Ochranné prilby a kompletný výstroj považuje za samozrejmosť.