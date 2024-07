NEŠŤASTIE V BORINKE: Chlapca zasiahol elektrický prúd

Bratislava 16. júla (TASR) - V obci Borinka v okrese Malacky v utorok poobede zasiahol 14-ročného chlapca elektrický prúd. Vrtuľník ho previezol do nemocnice na ošetrenie. Polícia v tejto veci začala trestné stíhanie za ublíženie na zdraví. Okolnosti prípadu vyšetruje. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Podľa doterajších informácií tam došlo k zásahu 14-ročného chlapca elektrickým prúdom v blízkosti futbalového štadióna. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc a vrtuľník so zdravotníkmi, ktorí 14-ročného chlapca previezli do nemocnice na ošetrenie," uviedla. Dodala, že udalosť je v štádiu vyšetrovania.