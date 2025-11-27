< sekcia Regióny
Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť
Návštevníkom odporúčajú, aby boli obozretní a mali svoje osobné veci vždy pod kontrolou.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti budú počas celého trvania vianočných trhov dohliadať na bezpečný a pokojný priebeh, a to posilnenými hliadkami poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Budú dohliadať na vašu bezpečnosť, verejný poriadok, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí vianočných trhov,“ uviedli policajti.
