FALOŠNÝ PROKURÁTOR: Seniorka prišla o 17.000 eur
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Bratislavská polícia zaznamenala podvod na seniorke, ku ktorému došlo začiatkom mája. Podľa doterajších informácií mala byť oznamovateľka telefonicky kontaktovaná falošným prokurátorom, ktorý mal byť pracovníkom Národnej banky Slovenska, s tým, že si na ňu chce niekto vybaviť úver vo výške 30.000 eur. Aby vraj predišla omylu, mala ísť do svojej banky, vybrať hotovosť vo výške 17.000 eur a podľa inštrukcií ich odovzdať. Oznamovateľka tak svojim konaním prišla o celú sumu. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
„Ak vás kontaktuje fyzická osoba, ktorú nepoznáte, prípadne poznáte, ale nemáte z toho dobrý pocit, máte pochybnosti, pýtajte sa, volajte známym a predovšetkým volajte na číslo 158, keďže môže ísť o podvod,“ pripomína polícia.
Ľudí upozorňuje, aby urobili všetko pre to, aby sa rodinní príslušníci nestali obeťou podvodu. Aby boli dostatočne informovaní a vedeli v danej nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahli tlaku podvodníkov a úspešne sa vyhli osobnej peňažnej ujme.
