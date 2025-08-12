Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEŠŤASTIE V BRATISLAVE: Vlak zrazil človeka

Miesto nešťastia. Foto: Polícia

Presné okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - V Bratislave došlo v utorok medzi železničnou stanicou Bratislava-Ústredná nákladná stanica a železničným priecestím SP 2081 v blízkosti Repíkovej ulice k zrážke vlaku s mužom. Ten počas prechádzania vlaku uvedeným úsekom vošiel do jazdnej dráhy, v dôsledku čoho utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Doplnil, že dychová skúška u rušňovodiča vyšla s negatívnym výsledkom. „Zo strany povereného príslušníka oddelenia železničnej polície v Bratislave bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Presné okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania,“ ozrejmil hovorca.
