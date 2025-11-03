Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave horelo kontajnerové stojisko, chytili sa aj autá

Miesto požiaru. Foto: Polícia

Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov.

Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje požiar kontajnerového stojiska v bratislavskej Petržalke. Došlo pri ňom aj k obhoreniu dvoch áut. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že incident sa vyšetruje.

„Dnes v skorých ranných hodinách bol na linke 158 prijatý oznam o požiari, v tomto prípade išlo o kontajnerové stojisko na Fedinovej ulici v piatom bratislavskom okrese. V dôsledku požiaru štyroch komunálnych nádob na odpad došlo k obhoreniu dvoch motorových vozidiel. Doposiaľ bola celková škoda vyčíslená na 27.500 eur,“ priblížila.

Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Pri požiari nevylúčil cudzie zavinenie.

