Polícia v Bratislave kontrolovala vodičov taxíkov, zistila priestupky
Vodiči boli vyriešení v zmysle zákona.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Bratislavská polícia vykonala počas uplynulého víkendu (25. 4. - 26. 4.) v nočných hodinách preventívno-bezpečnostnú akciu, zameranú na kontrolu dodržiavania zákona o cestnej doprave vodičov taxislužieb. Počas akcie odhalila 18 priestupkov, ktorých sa dopustili vodiči taxislužieb. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Doplnila, že vodiči boli vyriešení v zmysle zákona.
