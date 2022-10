Ďalší alkohol za volantom: Vodič vrazil na križovatke do chodkyne

Bratislava 8. októbra (TASR) – Vodič pod vplyvom alkoholu narazil v piatok (7. 10.) podvečer v Bratislave do chodkyne. Dychová skúška u neho preukázala 1,25 promile. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



"Dopravní policajti boli včera krátko pred 17.30 h vyslaní na križovatku ulíc Košická – Prievozská, kde došlo k dopravnej nehode medzi 40-ročným vodičom a chodcom," priblížila Šimunková.



U vodiča nemerali 1,25 promile alkoholu, chodkyňu museli so zraneniami previezť do nemocnice. Okolnosti dopravnej nehody polícia vyšetruje.