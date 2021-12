POPÍJALI POČAS ZÁKAZU: Polícia našla podnik porušujúci opatrenia

Bratislava 18. decembra (TASR) - V centre Bratislavy na Partizánskej ulici objavila polícia v piatok (17. 12.) po 22.00 h podnik porušujúci protipandemické opatrenia. Vo vnútri sedeli hostia, ktorí popíjali alkoholické i nealkoholické nápoje. Pri tomto incidente boli obmedzení na osobnej slobode zamestnankyňa i majiteľ podniku, ktorých po vypočutí prepustili. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinností za krízovej situácie.



Vo vnútri podniku policajti spozorovali osem osôb, ktoré požívali rôzne alkoholické a nealkoholické nápoje. "Policajti tieto osoby poučili, že sú podozrivé z páchania priestupku v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a vyzvali ich na zaplatenie blokovej pokuty. Keďže tú osoby odmietli zaplatiť, policajti ich oznámia príslušnému správnemu orgánu," informoval TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Zamestnankyňu podniku policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a odviezli na policajné oddelenie. Na políciu prišiel aj majiteľ prevádzky, ktorého polícia taktiež obmedzila na osobnej slobode. "Obidve osoby boli po vypočutí a vykonaní potrebných úkonov prepustené na slobodu," podotkol Szeiff s tým, že sa začalo trestné stíhanie.



Bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti zverejnila aj fotografie z interiéru podniku, kde v piatok večer zasahovala. Podľa fotografií by malo ísť o Klub pod lampou, ktorý sídli na Partizánskej ulici a jeho majiteľom je novinár Štefan Hríb.



S týmto klubom sa spája aj kauza poslancov Národnej rady SR Juraja Šeligu, Jany Žitňanskej a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, po ktorej sa Šeliga vzdal funkcie podpredsedu parlamentu a Žitňanská skončila ako šéfka parlamentného výboru pre sociálne veci. Na jar tohto roka totiž do noci sedeli v tomto bare, a to aj napriek vtedy platnému zákazu vychádzania.