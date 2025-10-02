< sekcia Regióny
Polícia v Bratislave obvinila troch opitých vodičov
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Polícia v Bratislave obvinila troch vodičov, ktorí v utorok (30. 9.) jazdili pod vplyvom alkoholu. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
V utorok poobede zastavili policajti na Žitnej ulici v mestskej časti Rača 64-ročného vodiča, ktorý mal podľa oznámenia občana jazdiť pod vplyvom alkoholu. Podrobili ho dychovej skúške, pri ktorej mu namerali 3,54 promile.
Krátko pred 21.00 h policajti zastavili 25-ročného vodiča pri zjazde z diaľnice D2 v mestskej časti Lamač. „Keďže vodič javil známky požitia alkoholu, bol podrobený dychovej skúške, pri ktorej mu bola nameraná hodnota 1,04 mg/l vydýchnutého vzduchu, čo predstavuje 2,17 promile,“ spresnila Bartošová.
O 21.30 h zastavili policajti na Panónskej ceste 42-ročného vodiča, ktorému pri dychovej skúške namerali 2,52 promile.
Všetkým trom vodičov obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ich na príslušné policajné oddelenia, kde každému vzniesli obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Následne ich umiestnili do cely policajného zaistenia.
