ZVLÁŠTNY PRÍPAD: Pátrajú po mužovi, ktorý ukradol žene topánku

Bratislava 5. mája (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II vyšetrujú okolnosti lúpeže, ktorá sa stala ešte koncom apríla na Svätoplukovej ulici v Bratislave. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Doposiaľ neznámy páchateľ počkal, kým poškodená žena vojde do vchodu jedného z obytných domov. Následne za ňou vošiel a zvalil ju na zem. "Žena sa začala brániť, muža udierala do viacerých častí tela," priblížil Szeiff.



Páchateľ žene zobral kabelku, ale nič z nej podľa slov Szeiffa nevytiahol. Neskôr si zobral do ruky dámsku topánku červeno-bielej farby na podpätku, ktorá patrila poškodenej, a z miesta ušiel.



Polícia pátra po mužovi vo veku 30 – 35 rokov približne 170 centimetrov vysokom, chudej postavy s krátkymi ryšavými vlasmi a bradou. Oblečené mal sivé tepláky, biele tričko, červenú prešívanú bundu, na hlave svetlú šiltovku a obuté biele tenisky.



"Akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení," priblížil Szeiff. Urobiť tak môžu aj formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.