Polícia v Bratislave realizovala akciu v maloobchodoch
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Polícia v Bratislave vykonala v piatok (10. 10.) preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na kontrolu maloobchodných prevádzok. V nich opakovane dochádza k páchaniu majetkovej trestnej činnosti. Počas akcie polícia skontrolovala celkovo 154 maloobchodov, 240 osôb a zistila 13 priestupkov. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Cieľom tejto preventívnej akcie bolo pozitívne ovplyvniť bezpečnostnú situáciu, eliminovať páchanie majetkovej trestnej činnosti a predchádzať protiprávnemu konaniu v prostredí, kde k takýmto skutkom dochádza najčastejšie,“ spresnila polícia.
Zamerala sa aj na preventívnu činnosť, poskytovala prevádzkovateľom obchodov i zákazníkom odporúčania, ako sa chrániť pred krádežami a inými formami protiprávneho konania.
