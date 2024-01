Polícia v Bratislave posilní hliadky v súvislosti s protestom

Bratislava 25. januára (TASR) - Mestská polícia v Bratislave spolu so štátnou políciou posilňujú z bezpečnostných dôvodov svoje hliadky v súvislosti so štvrtkovým protestom na Námestí SNP. Dianie bude sledovať aj prostredníctvom kamerového systému i dronov. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Mestská polícia posilňuje aj dozor nad ulicami prostredníctvom kamerového systému. Kamery slúžia nielen na prevenciu priestupkov a trestných činov, ale záznamy z nich môžu byť použité aj ako dôkaz," pripomína polícia.



Mestská polícia bude dohliadať aj na pokojný priebeh podujatia. Ľudí, ktorí sa nestotožňujú "s posolstvom protestov", vyzýva, aby sa zdržali antikampaní. V prípade, ak by bol niekto svedkom protiprávneho správania, prípadne sa cítil ohrozený, môže sa obrátiť na najbližšiu policajnú hliadku alebo kontaktovať mestskú políciu prostredníctvom linky 159.



Počas zhromaždenia môže byť zároveň prerušená premávka električiek, ktoré budú dočasne jazdiť obchádzkovými trasami. Tí, ktorí sa budú chcieť v danom čase dostať do centra autami, musia počítať so zvýšeným počtom chodcov i možnými zdržaniami. Polícia odporúča prejazdu alebo parkovaniu v centre sa v danom čase vyhnúť.