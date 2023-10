Polícia v Bratislave posilňuje kontroly na cintorínoch a v ich okolí

Bratislava 29. októbra (TASR) - Mestská polícia v Bratislave posilňuje počas dušičkového obdobia kontroly na cintorínoch a v ich okolí. K pietnym miestam odporúča využiť posilnenú mestskú hromadnú dopravu, v prípade cesty autom pripomína zákaz parkovať na chodníkoch. Obyvatelia by nemali zabúdať ani na ochranu osobných vecí, ktoré by nemali nechávať bez dozoru. Hrozbou môže byť aj riziko vzniku požiarov.



Mestská polícia bude najčastejšie hliadkovať na Martinskom, Vrakunskom či Ondrejskom cintoríne, cintoríne Slávičie údolie a v oblasti Krematória. Priebežné kontroly však bude vykonávať na všetkých pietnych miestach na území hlavného mesta, a to nielen cez deň, ale aj v noci.



Na cintoríny a pietne miesta odporúča verejnosti dopraviť sa MHD, mestský dopravca posilní spoje, premávajúce na cintoríny. Ak sa niekto rozhodne ísť autom, mal by rešpektovať pokyny mestskej i štátnej polície. Vodiči by nemali zabúdať ani na rešpektovanie zákazu parkovania na chodníkoch. Pre tých, ktorí prídu do Bratislavy z iných miest, odporúča využiť záchytné parkoviská pod dohľadom mestského kamerového systému.



Na návštevníkov cintorínov taktiež apeluje, aby boli obozretní a nenechali sa okradnúť. Osobné veci, tašky či kabelky odporúča mať neustále pod dohľadom. Pri vzdialení sa od hrobového miesta, napríklad pre nabratie vody, by ich nemali nechať voľne položené, ale mali by ich mať pri sebe. Vyšší obnos peňazí alebo cennosti by mali ľudia nechať doma. Na opatrnosť vyzýva nielen na cintorínoch, ale aj na parkoviskách. "Osobné veci neponechávajte na viditeľných miestach vo vozidle. Dôležité je taktiež po zaparkovaní dôkladne prekontrolovať, či ste auto riadne uzamkli," pripomína.



Zabúdať netreba ani na to, že hrozbou môže byť aj riziko vzniku požiarov. Mnohé ozdoby, vence, kytice či iné pietne predmety môžu byť vyrobené z vysoko horľavého materiálu, nemali by sa preto umiestňovať do blízkosti horiacich sviečok. Tie, pokiaľ je to možné, treba vkladať do kahancov. Vence či iný ozdobný materiál by mali byť tiež pevne prichytené, aby ich napríklad neodfúklo. Obozretný treba byť aj pri zapaľovaní sviečok.



V prípade, že niekto je svedkom protiprávneho konania, mal by okamžite osloviť hliadku mestskej polície, prípadne to oznámiť na linke mestskej polície 159 alebo Policajného zboru 158.