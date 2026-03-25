Polícia v Bratislave skontrolovala v rámci akcie vodičov taxislužieb
Vodiči taxislužieb boli tiež v 70 prípadoch podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, a tiež skríningovému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Bratislavskí policajti v rámci utorkovej (24. 3.) akcie skontrolovali niekoľko desiatok vodičov taxislužieb. V 13 prípadoch policajti odhalili porušenie zákona o cestnej premávke, pričom najčastejšie, v štyroch prípadoch, išlo o porušenie povinnosti umiestniť vo vozidle preukaz vodiča na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Ďalej išlo o priestupky ako nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti, nevyhovujúci technický stav vozidla a nerešpektovanie dopravného značenia.
Vodiči taxislužieb boli tiež v 70 prípadoch podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, a tiež skríningovému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme.
„Vo vykonávaní takýchto kontrol budú bratislavskí policajti pokračovať aj naďalej,“ dodala polícia.
Ďalej išlo o priestupky ako nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti, nevyhovujúci technický stav vozidla a nerešpektovanie dopravného značenia.
Vodiči taxislužieb boli tiež v 70 prípadoch podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, a tiež skríningovému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme.
„Vo vykonávaní takýchto kontrol budú bratislavskí policajti pokračovať aj naďalej,“ dodala polícia.