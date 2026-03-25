Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026
< sekcia Regióny

Polícia v Bratislave skontrolovala v rámci akcie vodičov taxislužieb

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Vodiči taxislužieb boli tiež v 70 prípadoch podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, a tiež skríningovému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme.

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Bratislavskí policajti v rámci utorkovej (24. 3.) akcie skontrolovali niekoľko desiatok vodičov taxislužieb. V 13 prípadoch policajti odhalili porušenie zákona o cestnej premávke, pričom najčastejšie, v štyroch prípadoch, išlo o porušenie povinnosti umiestniť vo vozidle preukaz vodiča na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Ďalej išlo o priestupky ako nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti, nevyhovujúci technický stav vozidla a nerešpektovanie dopravného značenia.

Vodiči taxislužieb boli tiež v 70 prípadoch podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, a tiež skríningovému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme.

Vo vykonávaní takýchto kontrol budú bratislavskí policajti pokračovať aj naďalej,“ dodala polícia.
