VIDEO: Polícia v Bratislave ukončila ďalší drogový biznis

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Bratislavská polícia minulý týždeň ukončila drogový biznis ďalšieho dílera z Bratislavy. V tejto súvislosti obvinila 41-ročného Lukáša Š. pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Obvineného vzali do väzby a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Lukáš Pecek.

Muž si mal podľa informácií polície opakovane zadovažovať prekurzory a komponenty, z ktorých následne vyrábal pervitín. Ten mal neoprávnene prechovávať a odpredávať minimálne od decembra 2025 ďalším užívateľom drog za vopred dohodnutú finančnú hotovosť.

„Na základe predchádzajúceho súhlasu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV bol tak 41-ročný Lukáš vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Bratislava IV zadržaný, pričom policajtom vydal plastové vrecká s obsahom neznámej kryštalickej látky,“ doplnil Pecek.

V rámci následne vykonanej domovej prehliadky v jednom z domov na Devínskej ceste v Bratislave našli rôzne prekurzory, komponenty, ako aj liečivá slúžiace na výrobu drog a tiež viaceré plastové vrecká s obsahom metamfetamínu a kokaínu. Vo vreckách sa nachádzalo celkovo viac ako 18 gramov metamfetamínu a kokaínu.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV tak voči Lukášovi Š. vzniesol obvinenie. „Rovnako bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil,“ dodal hovorca.

