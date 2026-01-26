< sekcia Regióny
Nočný požiar v Petržalke: Horiaci kontajner poškodil aj auto
Neznámy páchateľ doposiaľ neznámym spôsobom založil požiar, následkom ktorého prišlo k zhoreniu štyroch kusov plastových kontajnerov.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Nočný požiar kontajnera v bratislavskej Petržalke poškodil aj zaparkované auto. Polícia bola na Budatínsku ulicu privolaná krátko po 2.00 h. Požiarom vznikla škoda vo výške takmer 21.000 eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. V prípade už začala trestné stíhanie.
„Neznámy páchateľ doposiaľ neznámym spôsobom založil požiar, následkom ktorého prišlo k zhoreniu štyroch kusov plastových kontajnerov. Požiarom došlo zároveň aj k poškodeniu osobného motorového vozidla značky Škoda Superb, ktoré parkovalo v blízkosti kontajnerového stojiska,“ uviedla polícia.
Bratislavskí policajti z piateho okresu už v prípade začali trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Páchateľovi za to hrozí podľa polície trest odňatia slobody maximálne na dva roky.
