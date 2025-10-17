< sekcia Regióny
V Bratislave vykonali kontrolu zákazu vjazdu tranzitujúcich kamiónov
Vo vykonávaní takýchto kontrol budeme pokračovať aj naďalej, doplnila polícia.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Polícia vykonala v piatok v Bratislave kontrolu na mestskom obchvate diaľnice D1 v smere od Senca. Zameraná bola na dodržiavanie zákazu vjazdu tranzitujúcich kamiónov s hmotnosťou nad 7,5 tony. Skontrolovala takmer 40 nákladných vozidiel, pričom odhalila 20 nedisciplinovaných vodičov, ktorí boli na mieste vyriešení v blokovom konaní. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vozidlám nad 7,5 tony tranzitujúcim cez územie Bratislavy odporúčame na tento účel využiť diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 v zmysle dopravného značenia. Vo vykonávaní takýchto kontrol budeme pokračovať aj naďalej,“ doplnila polícia.
„Vozidlám nad 7,5 tony tranzitujúcim cez územie Bratislavy odporúčame na tento účel využiť diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 v zmysle dopravného značenia. Vo vykonávaní takýchto kontrol budeme pokračovať aj naďalej,“ doplnila polícia.