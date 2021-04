Žena chcela skočiť z 12. poschodia, polícia ju zachránila

Bratislava 12. apríla (TASR) – Bratislavskí policajti zachránili v piatok (9. 4.) život žene, ktorá chcela skočiť z 12. poschodia obytného domu na Tematínskej ulici v Petržalke.



"Policajti dostali informáciu, že žena, ktorá má samovražedný zámer, je v uzamknutom byte. Hliadka preto okamžite po príchode na miesto nadviazala s dotknutou osobou kontakt a značne rozrušenú ženu sa snažila upokojiť," informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Keďže však v jednom momente žena komunikovať prestala a vznikla reálna obava, že svoj zámer vykoná, policajti v súlade so zákonom vnikli do bytu. "Dotyčná sa v tom čase už nachádzala na balkóne, policajtom sa ju však podarilo stiahnuť od zábradlia a zmariť jej úmysel," opísal situáciu policajný hovorca.



V sprievode rodinného príslušníka ženu odviezli záchranári do jednej z bratislavských nemocníc, kde ju hospitalizovali.