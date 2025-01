DRÁMA V BRATISLAVE: Nadrogovaný šofér so zákazom uháňal pred políciou

Bratislava 27. januára (TASR) - Bratislavská polícia zadržala 45-ročného vodiča pod vplyvom drog a so zákazom šoférovať. Muž odignoroval výzvu na zastavenie vozidla, nezvládol jazdu a narazil do betónového piliera diaľničného nadjazdu a nefunkčného stĺpa verejného osvetlenia. Následne sa pokúsil ujsť. Polícia ho zadržala a obvinila z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.



Hliadka sa vodiča rozhodla zastaviť pre zlý technický stav auta. "Vodič na výzvy polície nereagoval a svojou jazdou plnou porušení pravidiel cestnej premávky aj v protismernej časti vozovky pokračoval až na ulicu Mierová smer centrum mesta. Vošiel popod nadjazd diaľnice D1, ktorý križuje Mierovú ulicu, a s vozidlom vyšiel na chodník, pričom nezvládol riadenie," ozrejmili policajti. V dôsledku nárazu sa zranil vodič i jeho dvaja spolujazdci.



Po pokuse o útek ho polícia zadržala. "Následnou lustráciou bolo zistené, že ide o 45-ročného Róberta Ch., ktorý má uložený zákaz viesť motorové vozidlá do apríla 2025. Vykonanou dychovou skúškou alkohol zistený nebol," spresnili policajti. Po prevoze do nemocnice sa muž dobrovoľne podrobil toxikologickému vyšetreniu. Jeho výsledkom bola pozitivita na amfetamín, metamfetamín a marihuanu.