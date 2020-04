Polícia v Bratislave žiada o pomoc pri objasnení krádeže v potravinách

Podozrivý muž v predajni potravín bratislavského nákupného centra na Vajnorskej ulici v Bratislave. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Bratislava 2. apríla (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri stotožnení mužov, ktorí by mohli pomôcť pri objasnení krádeže v predajni potravín bratislavského nákupného centra na Vajnorskej ulici. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.Ku krádeži došlo ešte 20. februára, keď mal neznámy páchateľ odcudziť z trezora predajne finančnú hotovosť spolu so stravnými lístkami, pričom druhý neznámy páchateľ zatiaľ platil nákup pri pokladni. "," priblížila Martiniaková.Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli stotožniť mužov na fotografii, môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.