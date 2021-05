V bratislavskej Rači prekročilo vozidlo maximálnu hmotnosť o dve tony

Bratislava 26. mája (TASR) - Policajti počas merania hmotnosti vozidiel v mestskej časti Bratislava-Rača odhalili odťahové vozidlo, ktoré prekročilo maximálnu prípustnú hmotnosť o 2000 kilogramov. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.







"Počas merania hmotnosti vozidiel na Rybničnej ulici v Bratislave zistili, že odťahové vozidlo, ktoré prevážalo nové automobily, prekročilo najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy o 2000 kilogramov," spresnili policajti s tým, že vodič musel pri pokračovaní ďalej v jazde zo svojej jazdnej súpravy odstrániť aspoň jedno z vozidiel.



Upozorňujú, že policajt je oprávnený pri tomto priestupku zadržať vodičský preukaz a v správnom konaní zaň hrozí vodičovi pokuta od 150 do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. V blokovom konaní hrozí pokuta do 650 eur.