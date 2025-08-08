< sekcia Regióny
Polícia v Bratislavskom kraji kontrolovala vodičov aj dronom
Polícia vodičom opätovne pripomína, že jazdou na červenú porušujú pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Dopravná polícia sa vo štvrtok (7. 8.) opäť zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na území Bratislavského kraja. Na odhalenie priestupkov vodičov v niektorých úsekoch použila aj dron. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Počas zvýšeného výkonu ‚dopraváci‘ odhalili jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a viacero porušení pravidiel cestnej premávky, ako sú jazda na červené svetlo či telefonovanie za volantom,“ priblížila Šimková.
Polícia vodičom opätovne pripomína, že jazdou na červenú porušujú pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom. Ohrozujú pritom zároveň aj iných vodičov jazdiacich iným smerom v danej križovatke. Avizuje tiež, že v kontrole bude pokračovať.
„Počas zvýšeného výkonu ‚dopraváci‘ odhalili jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a viacero porušení pravidiel cestnej premávky, ako sú jazda na červené svetlo či telefonovanie za volantom,“ priblížila Šimková.
Polícia vodičom opätovne pripomína, že jazdou na červenú porušujú pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom. Ohrozujú pritom zároveň aj iných vodičov jazdiacich iným smerom v danej križovatke. Avizuje tiež, že v kontrole bude pokračovať.