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Polícia v Bratislavskom kraji počas kontroly zistila 79 priestupkov

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Policajná snímka z kontroly. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

V rámci uvedenej kontroly policajti podľa slov Peceka zároveň zadržali šesť osvedčení o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom vozidla, rovnako tri vodičské preukazy.

Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Polícia v Bratislavskom kraji počas pondelkovej (6. 7.) kontroly zameranej prioritne na vodičov nákladných vozidiel a autobusov jazdiacich po diaľniciach zistila takmer 80 priestupkov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

Počas kontroly policajti odhalili 79 priestupkov. „Najčastejším porušením bolo používanie mobilného telefónu počas jazdy (32 prípadov), nasledovalo nepoužitie bezpečnostných pásov (14 prípadov), nesprávne predchádzanie (desať prípadov) a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla (osem prípadov),“ priblížil bratislavský krajský hovorca. Policajti ďalej riešili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy, ako aj ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky.

V rámci uvedenej kontroly policajti podľa slov Peceka zároveň zadržali šesť osvedčení o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom vozidla, rovnako tri vodičské preukazy.

Polícia vodičov opätovne vyzýva, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. V obdobných kontrolách budú policajti pokračovať aj naďalej.


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