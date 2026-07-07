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Polícia v Bratislavskom kraji počas kontroly zistila 79 priestupkov
V rámci uvedenej kontroly policajti podľa slov Peceka zároveň zadržali šesť osvedčení o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom vozidla, rovnako tri vodičské preukazy.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Polícia v Bratislavskom kraji počas pondelkovej (6. 7.) kontroly zameranej prioritne na vodičov nákladných vozidiel a autobusov jazdiacich po diaľniciach zistila takmer 80 priestupkov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Počas kontroly policajti odhalili 79 priestupkov. „Najčastejším porušením bolo používanie mobilného telefónu počas jazdy (32 prípadov), nasledovalo nepoužitie bezpečnostných pásov (14 prípadov), nesprávne predchádzanie (desať prípadov) a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla (osem prípadov),“ priblížil bratislavský krajský hovorca. Policajti ďalej riešili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy, ako aj ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky.
V rámci uvedenej kontroly policajti podľa slov Peceka zároveň zadržali šesť osvedčení o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom vozidla, rovnako tri vodičské preukazy.
Polícia vodičov opätovne vyzýva, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. V obdobných kontrolách budú policajti pokračovať aj naďalej.
Počas kontroly policajti odhalili 79 priestupkov. „Najčastejším porušením bolo používanie mobilného telefónu počas jazdy (32 prípadov), nasledovalo nepoužitie bezpečnostných pásov (14 prípadov), nesprávne predchádzanie (desať prípadov) a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla (osem prípadov),“ priblížil bratislavský krajský hovorca. Policajti ďalej riešili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy, ako aj ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky.
V rámci uvedenej kontroly policajti podľa slov Peceka zároveň zadržali šesť osvedčení o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom vozidla, rovnako tri vodičské preukazy.
Polícia vodičov opätovne vyzýva, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. V obdobných kontrolách budú policajti pokračovať aj naďalej.