Na brata zaútočil s nožom, skutku sa dopustil v podmienke

Brehy 4. júna (TASR) - Zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu obvinila polícia 35-ročného Tomáša z obce Brehy v okrese Žarnovica, ktorý mal v utorok (2. 6.) po hádke a pod vplyvom alkoholu fyzicky napadnúť svojho staršieho brata.



"Kuchynským nožom ho opakovane bodal do rôznych častí tela, čím mu spôsobil rany na hlave, krku, hrudníku aj na predkolení a pravej ruke. Obvinený na brata zaútočil už viackrát a vždy pod vplyvom alkoholu," informuje o prípade Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Polícia ďalej uvádza, že muž sa už dvakrát dopustil priestupku a tiež trestného činu opilstva, keďže mal zákaz požívať alkoholické nápoje, začo bol aj odsúdený. Muž bol v minulosti viackrát súdne trestaný za krádeže a útok na verejného činiteľa.



"Tohto skutku sa dopustil v podmienke. Obvinený bol umiestnený do policajnej cely a bol spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby," dodáva polícia.