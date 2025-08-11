Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Domová prehliadka v Čadci: Policajti našli arzenál zbraní

Policajná snímka zbraní. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol 51-ročnému mužovi obvinenie za prečin a za zločin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.

Autor TASR
Čadca 11. augusta (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci pri vykonanej domovej prehliadke, prehliadke iných priestorov a pozemkov zaistili i tri strelné zbrane a viac ako 250 kusov streliva rôzneho druhu a veľkosti. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol 51-ročnému mužovi obvinenie za prečin a za zločin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami,“ uviedla polícia s tým, že zaistené veci boli zaslané na expertízne skúmanie.


