TRAGÉDIA: Mladý vodič narazil do stromu, zranenia boli smrteľné

Košice 27. októbra (TASR) – Pri tragickej nehode v katastri obce Cestice v okrese Košice-okolie prišiel v pondelok okolo 17:00 o život 26-ročný muž. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Vodič podľa doterajších zistení viedol motorové vozidlo značky BMW v smere z obce Mokrance do Buzice. „Pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky zišiel vozidlom vpravo v smere jazdy mimo vozovky do nespevneného rigola,“ uviedla s tým, že po prejdení 30 metrov narazil pravou stranou auta do stromu. A



Auto sa po náraze otočilo o 180 stupňov a zostalo stáť na kolesách. Zraneniam, ktoré muž z okresu Košice-okolie utrpel, podľahol počas prevozu do nemocnice.



Presná príčina dopravnej nehody a bližšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania. To, či nebohý vodič požil alkohol alebo iné návykové látky, bude zisťované pri pitve. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Škodu na vozidle policajti vyčíslili na 8000 eur.