POŽIAR V DETVE: Autobus zhorel na popol

Miesto požiaru. Foto: Polícia

Na mieste bol prítomný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý vylúčil cudzie zavinenie.

Autor TASR
Banská Bystrica 19. januára (TASR) - V oplotenom areáli pri budove Slovenskej autobusovej dopravy v Detve horel v pondelok zaparkovaný autobus. Odhadovaná škoda na vozidle je 170.000 eur. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Podľa doteraz zistených informácií mala požiar spôsobiť technická porucha vozidla. „Na mieste bol prítomný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý vylúčil cudzie zavinenie,“ doplnila polícia.

