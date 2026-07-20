Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. júl 2026Meniny má Iľja a Eliáš
< sekcia Regióny

Incident na východe: Muža bil a vyhrážal sa mu zabitím

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Agresívny muž napadol aj svoju mamu, ktorá sa snažila jeho vyčíňaniu zabrániť.

Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 20. júla (TASR) - Polícia v Hanušovciach nad Topľou obvinila 29-ročného muža z trestných činov nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví. K incidentu došlo v piatok (17. 7.) podvečer v rodinnom dome. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž po hádke fyzicky napadol 65-ročného muža, ktorého opakovane udieral do tváre a brucha.

Zároveň mu vulgárne nadával a vyhrážal sa mu zabitím. Napadnutému sa podarilo z domu ujsť. Pri útoku však utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie.

„Agresívny muž napadol aj svoju mamu, ktorá sa snažila jeho vyčíňaniu zabrániť,“ dodala hovorkyňa s tým, že muž je momentálne v cele policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

MAJSTRI SVETA: Španielsko zdolalo vo finále Argentínu

VELKÝ PREHĽAD: Kto vyhral najviac titulov a kto ani jeden?

Anglicko získalo na MS bronz, Mbappe prekonal Messiho gólový rekord

M. Kaliňák:Modernizáciu samosprávy potrebujeme,je to beh na dlhé trate