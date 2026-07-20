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Incident na východe: Muža bil a vyhrážal sa mu zabitím
Agresívny muž napadol aj svoju mamu, ktorá sa snažila jeho vyčíňaniu zabrániť.
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 20. júla (TASR) - Polícia v Hanušovciach nad Topľou obvinila 29-ročného muža z trestných činov nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví. K incidentu došlo v piatok (17. 7.) podvečer v rodinnom dome. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž po hádke fyzicky napadol 65-ročného muža, ktorého opakovane udieral do tváre a brucha.
Zároveň mu vulgárne nadával a vyhrážal sa mu zabitím. Napadnutému sa podarilo z domu ujsť. Pri útoku však utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie.
„Agresívny muž napadol aj svoju mamu, ktorá sa snažila jeho vyčíňaniu zabrániť,“ dodala hovorkyňa s tým, že muž je momentálne v cele policajného zaistenia.
Zároveň mu vulgárne nadával a vyhrážal sa mu zabitím. Napadnutému sa podarilo z domu ujsť. Pri útoku však utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie.
„Agresívny muž napadol aj svoju mamu, ktorá sa snažila jeho vyčíňaniu zabrániť,“ dodala hovorkyňa s tým, že muž je momentálne v cele policajného zaistenia.