Polícia v Hlohovci kontrolovala vo večerných hodinách mladistvých

Hlohovec 26. septembra (TASR) - Tri desiatky maloletých a mladistvých skontrolovali v Hlohovci na spoločnej akcii mestská a štátna polícia a pracovníčky sociálnej kurately. Kontrola v uplynulý piatok (22. 9.) vo večerných hodinách súvisela s nedávnymi výtržnosťami a bitkami skupín, ktoré si natáčali a šírili po sociálnej sieti. Pozitívnu dychovú skúšku na alkohol malo sedem tínedžerov, ktorí popíjali za železničným mostom pri vypúšťacom kanáli. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Polícia v Hlohovci eviduje za tento rok štyri prípady, ktoré boli spáchané na území mesta Hlohovec deťmi a mladistvými. Situáciu rieši s vedením mesta, školy, ale aj pracovníkov kurately," uviedla. Pri kontrole nafúkali najviac 15-ročný chlapec, ktorý mal v dychu 1,44 promile, a 17-ročný mladík, ktorému policajti namerali 0,94 promile. Ostatní mali hodnoty okolo pol promile, medzi nimi boli aj dve dievčatá. Policajti uložili na mieste i pokutu za podávanie alkoholu mladistvému 22-ročnému mužovi z okresu Hlohovec.



Polícia podľa Linkešovej opäť zavítala do školy, ktorú navštevujú aj problémové deti. "Ide o preventívne aktivity zamerané najmä na trestnoprávnu zodpovednosť. Starším školákom sme opätovne vysvetlili, že nejde len o jedno zaucho a fair play bitky, ale o trestnú činnosť, za ktoré sú ako osoby nad 14 rokov trestnoprávne zodpovedné. Okrem zníženia známky zo správania im v prípade odsúdenia za násilný trestný čin hrozí aj zápis v registri trestov a na budúce povolanie to môže mať do budúcna zásadný vplyv," dodala.