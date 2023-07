OPITÝ NA BICYKLI: Muž spadol pred auto

Horná Potôň 19. júla (TASR) - V obci Horná Potôň, časť Čečínska Potôň, v okrese Dunajská Streda spadol na ceste v utorok (18. 7.) vo večerných hodinách 53-ročný opitý cyklista pred prichádzajúce vozidlo značky Felícia. Jeho vodič už nestačil zareagovať a do cyklistu narazil. Muža so zraneniami hlavy, hrudníka a končatín previezli do nemocnice, v dychu mu namerali 1,16 mg/l alkoholu, čo je 2,42 promile. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Cyklista išiel v pravom jazdnom pruhu pri stredovej čiare smerom do obce Lehnice. Pri zmene smeru jazdy dostal balans a spadol z bicykla na zem. Vodič, ktorý išiel za ním, aj napriek intenzívnemu brzdeniu už nedokázal zabrániť zrážke," uviedla. Test na alkohol u vodiča auta bol negatívny.