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Dráma v Humennom: Vošiel do spálne s kuchynským nožom a ženu bodol

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Muž bol obmedzený na osobnej slobode.

Autor TASR
Humenné 13. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom obvinil 44-ročného muža z trestného činu ublíženia na zdraví. Dopustil sa ho 4. júla v jednom z bytov v Snine. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Medzi ním a ženou došlo k hádke. Po vulgárnych nadávkach zo strany muža voči žene sa žena rozhodla odísť preč. Začala si baliť svoje veci, čo muža natoľko vyprovokovalo, že vošiel do spálne s kuchynským nožom, ktorý sa snažila žena odtlačiť. Bodol ju do ramena. Napadnutá žena utrpela zranenie, vyžiada si liečenie i obmedzenie v obvyklom spôsobe života,“ uviedla Ligdayová.

Po mužovi bolo vyhlásené pátranie. V piatok (10. 7.) sa ho podarilo vypátrať a bol obmedzený na osobnej slobode.
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