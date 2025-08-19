< sekcia Regióny
Polícia v Humennom obvinila 69-ročného právneho zástupcu z podvodu
Ak sa vina pred súdom preukáže, obvinenému mužovi hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov, nakoľko skutok mal spáchať na chránenej osobe.
Autor TASR
Humenné 19. augusta (TASR) - Polícia v Humennom obvinila 69-ročného muža zo zločinu podvodu. Ten mal ako právny zástupca pod rôznymi zámienkami prevziať peniaze od muža, ktorý bol súdom určený za opatrovníka svojho dieťaťa. Celkovo išlo o sumu 17.000 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, stalo sa to v roku 2018.
„Peniaze mali slúžiť ako úhrada za poskytovanie právnych služieb v konaní pred súdom. Šesťdesiatdeväťročný muž peniaze prevzal, no napriek tomu neposkytol ani nevykonal žiaden úkon smerujúci k poskytnutiu dohodnutých právnych služieb,“ doplnila hovorkyňa. Ak sa vina pred súdom preukáže, obvinenému mužovi hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov, nakoľko skutok mal spáchať na chránenej osobe.
