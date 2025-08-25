< sekcia Regióny
Zastavili ho pre zapnuté diaľkové svetlá: Šoféroval opitý a so zákazom
Autor TASR
Humenné 25. augusta (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia 27-ročného muža z okresu Vranov nad Topľou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Muž mal rozsvietené diaľkové svetlá na aute, ktorými oslňoval protiidúce vozidlá, keď jazdil po Mierovej ulici v Humennom. Zastavili ho v piatok (22. 8.) dve hodiny po polnoci, dodala Ligdayová.
„Výsledok vykonanej dychovej skúšky dosiahol takmer 1,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že zistili, že muž má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do februára 2027. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
