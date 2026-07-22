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ZLODEJ: Polícia v Humennom vyšetruje krádež peňaženky
Neznámy páchateľ odcudzil peňaženku, v ktorej sa nachádzala hotovosť vo výške približne 930 eur, osobné doklady a dve platobné karty.
Autor TASR
Humenné 22. júla (TASR) - Polícia v Humennom vyšetruje krádež peňaženky a následné pokusy o neoprávnený výber peňazí z bankomatu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ku skutku došlo v nedeľu (19. 7.) večer v jednej z kancelárií v budove na Chemlonskej ulici v Humennom.
Neznámy páchateľ odcudzil peňaženku, v ktorej sa nachádzala hotovosť vo výške približne 930 eur, osobné doklady a dve platobné karty. Ešte v ten večer sa prostredníctvom nich opakovane pokúsil vybrať hotovosť z bankomatu. „Vďaka duchaprítomnosti a rýchlej reakcii poškodeného sa mu to nepodarilo. Šesťdesiatročný okradnutý majiteľ hneď, ako zistil, že mu bola peňaženka odcudzená, zablokoval obe karty,“ dodala hovorkyňa.
Neznámy páchateľ odcudzil peňaženku, v ktorej sa nachádzala hotovosť vo výške približne 930 eur, osobné doklady a dve platobné karty. Ešte v ten večer sa prostredníctvom nich opakovane pokúsil vybrať hotovosť z bankomatu. „Vďaka duchaprítomnosti a rýchlej reakcii poškodeného sa mu to nepodarilo. Šesťdesiatročný okradnutý majiteľ hneď, ako zistil, že mu bola peňaženka odcudzená, zablokoval obe karty,“ dodala hovorkyňa.